Почему страховщики ОМС в России зарабатывают миллиарды, а тратят миллионы

Коронавирусная пандемия, необходимость экстренного привлечения ресурсов для обеспечения медиков всем необходимым заставляют переоценивать формы финансирования медицины в России и искать дырки в наполняемости бюджета здравоохранения. Критика действий региональной власти в медицине усилилась многократно. Однако не находится желающих выяснить, кто оказывает реальное влияние на размер зарплат, штатную численность врачей и все прочее, что помогает оставаться каждому из нас здоровым на этом свете как можно дольше.

Общественное мнение об обязательном медицинском страховании

Данные официального портала Фонда обязательного медицинского страхования свидетельствуют, что на рынке ОМС России работают 35 компаний. У Федерального агентства новостей информация другая: мы насчитали 34 компании. Указанная ФОМС в качестве страхователя в Байконуре «ВТБ-МС» ликвидирована еще в марте. Эта же компания до сих пор возглавляет рейтинг из 43 страховых медицинских организаций. На втором месте рейтинга «Росгосстрах-медицина» — фирменное название, ушедшее с рынка страхового дела еще в 2018 году. Информация на сайте фонда не обновляется, и это характеризует низкую общественную значимость вопроса материального обеспечения медучреждений в обычное время.

Через систему ОМС налогоплательщики обеспечивают каждодневную деятельность больниц и поликлиник: через нее оплачиваются зарплаты врачам, тепло и свет в больнице, сервис медицинского, в том числе реаниматологического, оборудования, приобретение лекарств и мединструмента, производство анализов в стационарах и поликлиниках.

Функции страховой организации

Законом предусмотрено, что страховые организации ОМС заключают договор с территориальным ФОМС, по которому они участвуют в согласовании тарифов на медпомощь, проверяют медиков на качество оказания услуг и штрафуют их в случае необходимости. За это они получают до 2% от администрируемых средств ОМС. По федеральной программе бесплатной медпомощи, без учета региональной составляющей, в цифровом выражении по итогам 2020 года эта цифра может составить 47 миллиардов рублей. Плюс к этому до 20 млрд руб. страховщики могут получить от работы по региональным программам ОМС.

Штатное расписание государственного медучреждения, включая зарплату, численность и состав врачебного коллектива, утверждает главврач, согласовав его с учредителем. Формально страховые медицинские компании никак на этот процесс не влияют. Однако ни в размере зарплаты, ни в других параметрах он не сможет выйти за пределы того, что ему оплатят страховые компании.

Страховщики уполномочены участвовать в ценообразовании стоимости медуслуг и проверять их качество. Не ясно, по какой причине в этих вопросах нельзя обойтись без страховых компаний. С прогнозами по количеству пациентов и заболеваемости могут справляться государство и территориальные фонды ОМС, а экспертную оценку деятельности больниц и поликлиник страховые компании осуществляют с помощью врачей-экспертов из состава этих же больниц. Медицинское экспертное сообщество существует много лет. Участие страховщиков для его работы не обязательно.

ЦБ РФ в докладе о деятельности страховых организаций ОМС указывает на то, что общим свойством организаций медстрахования является контроль. Контрольная функция характерна для сферы публичного (государственного) права, и ее нельзя передавать в частные руки.

Деньги и статистика

Одной из причин существования страховых компаний ОМС является позиция Центрального банка, реализующего жесткую монетарную политику государства для сохранения финансовой стабильности. Финансовая составляющая страховой деятельности служит поддержанию такой стабильности, однако доля страховщиков ОМС здесь невелика.

Минимальный размер уставного капитала страховой компании ОМС должен составлять не менее 120 млн руб. Доля 4 миллиардов такого капитала из 34 медицинских страховых организаций, присутствующих на рынке, ничтожна в российском денежном агрегате М2 (наличность и депозиты), составляющем 51 трлн руб., и значимого влияния на финансовую стабильность страны оказать не может.

Вместе с тем пресловутые 47 млрд руб. вознаграждения страховщиков в качестве средств влияния на социальные процессы являются значительными, поскольку это деньги здравоохранения страны с населением среднего возраста в 40 лет. Стоит задуматься о рациональном расходовании средств на медицину.

Согласно отчетности действующих сейчас 34 медицинских страховых компаний, их расходы по операциям в сфере ОМС в 2017 году составили 170 млн руб. Сравнение этого числа и размера годового вознаграждения в 47 млрд руб. поднимает вопрос о целесообразности существования страховой медицины в нынешней форме.

Исследование рынка медстраховщиков порождает множество вопросов. Например, численность населения Вологодской области на начало 2017 года составила 1 183 860 человек, а количество застрахованных по ОМС — 1 220 941 человек. Невозможно объяснить разницу данных Росстата и страховщиков в 37 тысяч человек количеством мигрантов. Мы проверили: по данным Росстата, в 2017 году число выбывших (уехавших), за исключением умерших, составило 498 человек, число прибывших — 491, а в 2017 году — 178 и 189 соответственно.

Такая же ситуация складывается и в некоторых других регионах. В Новгородской области на начало 2017 года население — 612 552 человека, а количество застрахованных по ОМС — 634 596 человек. Разница в 22 тысячи человек также не укладывается в данные Росстата о мигрантах.

Возможность случайных технических ошибок исключается, поскольку свои данные Росстат сверяет и уточняет в течение полугода после отчетной даты, а у страховых компаний есть три месяца для составления отчета.

Напомним, что доход страховщиков зависит от количества застрахованных по ОМС. Насколько нам известно, проверки по этому поводу правоохранительными органами не инициировались.

Как видите, вопросы оптимизации здравоохранения надо задавать не региональным властям, в чьем ведении находятся больницы и доктора, а страховым компаниям.

Соответствующие запросы страховым компаниям ФАН отправил.