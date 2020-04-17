Набиуллина назвала 2020 год тяжелым для мировой экономики из-за пандемии COVID-19

Москва, 14 апреля. Пандемия коронавируса станет для мировой экономики тяжелым испытанием, согласно прогнозу МВФ 2020 год отметится еще более значительным спадом, чем во время кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она сообщила, что аналитики МВФ оценивают снижение объемов глобальной экономики в 3%.

«Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% - более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008-2009 годов», — отметила Набиуллина в ходе пресс-конференции, прошедшей в дистанционном формате.

Однако, по ее словам, текущая экономическая ситуация имеет положительные стороны, поскольку США и ряд стран Европы обсуждают возможность снятия санкций.

«Когда это перерастет в тенденцию, мировая экономика перейдет к восстановлению», — подчеркнула она.

Ранее Набиуллина дала прогноз, согласно которому Россию в нынешнем году ждет отрицательная динамика ВВП. Глава Центробанка ожидает улучшения ситуации в третьем квартале, если он станет положительным, то российская экономика может избежать длительной рецессии. Однако более детальный анализ ситуации, возможно, даст корректировки прогноза, сообщает телеканал «360».