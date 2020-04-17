Петербурженка помогает людям справляться с паникой. ФАН-ТВ

Кристина Сальникова стала известна по истории с побегом из карантина в Дели. В феврале на девушку ополчились СМИ и хейтеры, но зря: все закончилось двумя отрицательными результатами на коронавирус.

После этого Кристина, которая является специалистом по работе с подсознанием, решила помогать людям с паническими настроениями на фоне пандемии COVID-19.

«Я увидела, что люди находятся в панике, в страхе. И решила в своем блоге говорить о том, чтобы они переключали свой фокус на что-то позитивное. Потому что сейчас важно не посадить свой иммунитет, а наоборот находиться на высоких вибрациях и думать в позитивную сторону», — уверена девушка.

В своем блоге Кристина рассказывает об энергии, о законе желаний и о страхах. Последнее особенно актуально в нынешней ситуации: многие люди всерьез обеспокоены сложившейся экономической ситуацией в стране.

Кристина призывает к гибкому восприятию сложившейся реальности: сейчас время, когда нужно принимать решения быстро, и фокусироваться не на страхе, а приглядеться, что же хорошего может дать этот период.