Сатановский рассказал, как коронавирус проверил человечество на прочность

Москва, 17 апреля. Политолог Евгений Сатановский рассказал о тесте всех систем, который устроил коронавирус. Об этом он рассказал в Telegram-канале «Армагеддоныч». По его словам, пандемия показала, что многие международные соглашения просто не работают.

«Наднациональные системы не прошли проверку. Шенгенское соглашение, свобода миграции, ЕС и НАТО как институты и много что еще», — объяснил он.

По мнению эксперта, коронавирус стал «тестом тестов». Политолог уточнил, что ярко проявились плюсы и минусы демократических институтов современного мира, вопрос свобод и прав.

«Деиндустриализация под «международное разделение труда». Цифровизация, доведенная до абсурда, при слепой вере верхов в ее возможности и столь же слепом ужасе всех остальных перед тотальным контролем», — сказал он.

Официальный представитель информцентра по коронавирусу, доктор Александр Мясников сообщил актуальные данные о количестве выздоровевших от пневмонии COVID-19. За последние сутки в России от инфекции вылечились более 280 человек.

По последним данным, в России в течение прошедших суток были выписаны 286 пациентов с коронавирусом. Кроме того, было выявлено 4070 новых случаев заражения инфекцией, всего с начала эпидемии зафиксировано 32 008 заболевших пневмонией нового типа.

Напомним, пандемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Несмотря на усилия китайских властей, ранее неизвестное заболевание распространилось за пределы страны, случаи заражения выявлены в большинстве государств мира. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США и Европе.