Националистка Черновол назвала свой домашний арест «дурноватым абсурдом»

В Киеве завершилось заседание Печерского райсуда, избиравшего меру пресечения для националистки и провокаторши Татьяны Черновол, которую подозревают в умышленном убийстве человека. Судья Сергей Вовк отправил бывшего нардепа Верховной рады под круглосуточный домашний арест до 8 июня. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Напомним, 18 февраля 2014 года, в самый разгар Евромайдана, национал-радикалы под командованием Татьяны Черновол закидали коктейлями Молотова офис Партии регионов на улице Липской в Киеве. В здании на тот момент были десятки людей, и один из них, 58-летний системный администратор Владимир Захаров, задохнулся в дыму. По мнению следствия, активистка и ее соратники ясно отдавали себе отчет в том, что поджигали здание с людьми. Поэтому убийство квалифицировали как умышленное. По этой статье обвиняемой грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Госбюро расследований, которое вручило Черновол подозрение, настаивало на крайне мягкой санкции для такой статьи — круглосуточном домашнем аресте. Это позволило местным политологам заявить, что власти завели дело против нее, чтобы создать иллюзию того, будто «на Украине идут посадки». А реально сажать националистку никто не собирается.

Само заседание суда длилось с 10.00 до 17.45 с небольшими перерывами. В ходе одного из них активистка и ее адвокат Татьяна Козаченко дали целую уличную пресс-конференцию для киевских СМИ. В ходе общения обвиняемая успела рассказать журналистам, почему не рассчитывает на то, что суд оставит ее на свободе (то есть не применит к ней вообще никаких санкций), а также о том, что у нее «слишком много влиятельных врагов».

Черновол задали вопрос, почему она после возбуждения против нее уголовного дела не пыталась воспользоваться помощью своего экс-коллеги по Раде, главы МВД Арсена Авакова.

«Власть никогда не делает больше, чем ей позволяет общество. Сейчас наше общество позволяет возбуждать дело против человека, который всегда находился на переднем крае борьбы. У меня муж погиб на фронте! Я также вернула в бюджет «деньги [бывшего президента Украины Виктора] Януковича» — полтора миллиарда гривен, когда работала в Нацагентстве по предупреждению коррупции. А теперь общество позволяет сжечь меня на костре!» — пожаловалась провокаторша.

Она явно чувствовала себя этакой Жанной д'Арк.

По словам националистки, «Аваков сделал свой выбор и поддержал власть реванша».

«О чем мне у него просить? Это ниже моего достоинства. Я не поддерживаю связь с людьми, которые работают на реванш. Возможно, я его не осуждаю — он всего лишь чиновник. Но общаться с ним не хочу», — отрезала она.

Репортеры напомнили Черновол, что атака ее соратников на офис Партии регионов была крайне агрессивной, а погибший Владимир Захаров даже причислен к пресловутой «Небесной сотне».

«Когда идет война, то одна сторона убивает другую, это неизбежно, — сообщила обвиняемая. — Искренне вам говорю: да, я подожгла офис Партии регионов, и я это организовала. Решение я принимала, когда начались убийства активистов Майдана в Мариинском парке и в Крепостном переулке. Мне звонили мои собратья и говорили: «Помоги, нас убивают». Мне пришла идея отвлечь карателей Януковича — поджечь их офис. Я уверена, что тактически это был очень правильный ход, сохранивший десятки человеческих жизней».

На вопрос, не стало ли для нее сюрпризом нынешнее уголовное преследование, активистка спокойно ответила: «Я еще две недели назад знала, что меня посадят за Майдан».

«Как может быть иначе, если мне шьют целых восемь статей, предусматривающих огромные тюремные сроки? Я не буду пытаться избежать ответственности — сидеть так сидеть. Я не одна такая в стране, и на мое место должны встать другие. Пусть теперь гребут следующие. Не одной же мне всегда быть на фронте. В целом моя судьба сейчас зависит от украинского народа. Тогда я действовала в его интересах, а сейчас меня его именем распинают!» — пафосно заявила Черновол.

Кроме того, словоохотливая радикалка перечислила журналистам имена своих врагов, по воле которых ее начали преследовать. Среди них — замдиректора Госбюро расследований Александр Бабиков, «он был адвокатом Виктора Януковича, который до сих пор на меня сердится», бывшая правая рука экс-президента Украины Петра Порошенко, политэмигрант Александр Онищенко, «который имеет на меня большой зуб». Еще одним своим врагом она назвала экс-замглавы администрации президента Януковича, юриста Андрея Портнова.

«Я также не думаю, что ко мне испытывает позитивные эмоции наш президент Владимир Зеленский», — сказала обвиняемая, прежде чем скрыться в дверях суда.

На суде сторону активистки представляли сразу шесть адвокатов. Они искали самые разные лазейки для того, чтобы затянуть или вовсе отменить заседание, говоря о своих подозрениях, что «дело Черновол не прошло процедуру автоматического распределения между судьями». Защита пыталась заявить об отводе всей группы прокуроров по делу, а также о повторном отводе главного судьи. Однако судья Вовк был непреклонен — он оставил без рассмотрения эти заявления, так же как и 14 ходатайств депутатов Рады от «Европейской солидарности», которые хотели «взять Черновол на поруки».

Вечером, после долгих словесных перепалок между обвинением, защитой националистки и ее «группой поддержки», судья Сергей Вовк вынес вердикт — отправить ее под круглосуточный домашний арест до 8 июня по адресу проживания (Черновол живет в элитном селе Гора в Киевской области). Кроме того, по решению суда, обвиняемая обязана по первому требованию являться к следователю, прокурору и в суд и не должна ни при каких обстоятельствах покидать село, где проживает, без их разрешения. Активистка должна сообщать об изменении своего места жительства или места работы, не общаться со свидетелями по данному делу, сдать свой загранпаспорт в полицию и постоянно носить электронный браслет.

После окончания заседания Черновол назвала решение судьи «дурноватым абсурдом». В то же время киевские политологи сообщили, что сам факт уголовного преследования и домашнего ареста провокаторши и говорит о том, что «в стране еще не полностью похоронены законность и справедливый суд».