Страстная суббота 2020: история и традиции, что можно есть, что нельзя делать 18 апреля

Великая (Страстная) суббота, которая в 2020 году наступает 18 апреля, завершает Страстную неделю. Пасху (Светлое Христово Воскресение) православные встретят 19 апреля.

Великая суббота: что вспоминают

Великая суббота — это день молитвенного покоя и скорби по умершему Иисусу. Но к печали примешивается радость скорой встречи с воскресшим Христом.

Евангельская история гласит, что после казни Христа на Голгофе в ночь с Великой пятницы на Великую субботу его тело было снято с креста. Иисуса омыли, смазали благовониями, завернули в плащаницу (покрывало) и похоронили. В качестве гробницы по иудейскому обычаю использовали пещеру недалеко от Голгофы — места казни Христа.

Утром в Великую субботу ненавидевшие Иисуса фарисеи и книжники пришли к римскому прокуратору Понтию Пилату, чтобы напомнить об обещании Христа воскреснуть на третий день после своей смерти. Ненавистники Иисуса просили Пилата поставить у пещеры стражу, чтобы апостолы тайно не унесли тело Христа, сказав всем, что он воскрес.

Пилат оценил серьезность проблемы, велел поставить у гробницы стражу, а вход завалить большими камнями. А далее произошло почти как с воскрешением праведного Лазаря: когда камень отвалили, гробница оказалась пустой, а Христос воскрес из мертвых, как поется в пасхальном тропаре, «Смертью смерть поправ».

Обряд схождения Благодатного огня

В православную Великую субботу в Иерусалиме в Храме Гроба Господня проходит традиционный красивый обряд, получивший название схождение Благодатного огня. Традиция имеет многовековую историю и соблюдается по сей день. Действо происходит примерно в 15 часов по московскому времени в присутствии большого количества верующих, в том числе шумной компании православной арабской молодежи.

Сразу после схождения Благодатный огонь считается чистым и не причиняющим ожогов, верующие зажигают от него свечи и лампады и даже «умываются» им, однако эта традиция признана небезопасной.

Увы, в этом году предостережения на этот счет не понадобятся. Из-за пандемии, вызванной коронавирусом, Израиль принял беспрецедентные карантинные меры, и традиционная церемония, скорее всего, состоится в пустом храме, в присутствии одних священников.

Зажженные от Благодатного огня лампады по традиции доставляют в православные страны. От этого огня верующие в храмах или даже прямо в аэропорту зажигают пасхальные свечи и лампады, которые принято горящими уносить домой.

Однако в этом году посещение храмов на Пасху в России под запретом, поэтому церемонию передачи Благодатного огня верующие смогут посмотреть по телевизору: в пасхальную ночь идет прямая телетрансляция из московского храма Христа Спасителя.

Пост в Великую субботу: что можно есть

Великая суббота — единственная суббота в году, когда верующие должны соблюдать пост. Однако этот пост не такой строгий, как в Великую пятницу, после которой верующим надо подкрепиться, чтобы хватило сил достойно встретить радостную Пасху. По монастырскому уставу в Великую субботу разрешена горячая постная пища без масла, мирянам разрешена горячая постная пища с растительным маслом.

Что нельзя делать в Великую субботу

Пока Христос не воскрес, продолжают действовать все запреты Страстной недели: нельзя смеяться, веселиться, громко разговаривать, петь, под безусловным запретом ссоры, споры, брань, дурные мысли.

Категорически запрещено пробовать пасхальные блюда, которые приготовлены для праздничного стола.

На Руси в Великую субботу запрещалось печь куличи и готовить другие праздничные блюда. Нерасторопных хозяек, которые отложили готовку или, еще хуже, уборку до Великой субботы, — строго осуждали, как копуш и неумех.

Поэтому женщины, по каким-то причинам не успевавшие завершить выпечку куличей, делали это втайне, желательно ночью, в полном молчании: чтобы не только соседи, но и домочадцы не увидели. Такие куличи, особенно, если они выходили удачными, считалась целебными, «заговоренными», их кусочки хранили весь год и использовали как снадобье от болезней и сглаза.

В знак уважения к Христовым мукам, как и в Великую пятницу под запретом все металлические предметы, а также любая работа. Особенно строго порицались попытки поработать в поле и на огороде, а также женское рукоделие.

Также в Великую субботу под запретом поминовение умерших, этого не стоит делать и на Пасху. Первый поминальный день после Пасхи — Радоница, которая в 2020 году наступит во вторник, 28 апреля. Однако в этом году из-за пандемии, вызванной коронавирусом, и на Пасху, и на Радоницу кладбища будут закрыты.

Как самим освящать куличи и яйца

Пасхальные яства принято освящать в храмах в Великую субботу — утром или перед пасхальной службой. В этом году из-за запрета посещения храмов верующим рекомендовано самим освятить пасхальные куличи и другие праздничные блюда. Как это сделать, читайте в материалах Федерального агентства новостей.