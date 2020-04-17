Песков оценил меры поддержки бизнеса на фоне коронавируса

Москва, 17 апреля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков оценил меры поддержки бизнеса на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Представитель Кремля заявил, что в настоящее время фиксируется недостаточность этих мер.

«И участники экономической жизни, и граждане сталкиваются с проблемами в банках. Также известно, что координационная комиссия занимается этим», — сказал Песков.

Власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире.

Власти РФ предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. С апреля все семьи получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет, для граждан, чей доход сократился на более чем 30%, предусмотрены кредитные каникулы.

Глава правительства России Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей на сегодняшний день. Он отметил, что власти РФ делают все возможное для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-2019

Президент России Владимир Путин отметил, что максимальное сохранение занятости граждан в условиях экономических сложностей представляется для государства главной задачей. Глава российского государства анонсировал существенные послабления в налоговой нагрузке для предпринимателей, сохраняющих зарплаты и рабочие места.