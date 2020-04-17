Песков назвал недопустимой блокировку Google-аккаунта ФАН

Москва, 17 апреля. Блокировка аккаунтов российских СМИ американской корпорацией Google неприемлема и недопустима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чрезвычайно негативно. Считаем недопустимым, неприемлемым. Надеемся, что решение будет пересмотрено. Компания должна хранить свое реноме», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, как в Кремле оценивают ситуацию с блокировкой Google-аккаунтов ФАН, RT и других российских СМИ.

Напомним, в ночь на 17 апреля Google заблокировал аккаунт ФАН и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. Google заявляет о неких мифических «нарушениях правил Google», не указывая конкретных причин. При этом редакция ФАН не допускала нарушений ни российского, ни международного законодательства. Удаление документальных репортажей агентства ФАН считает актом политической цензуры.

Подобной атаке со стороны Google подверглось не только Федеральное агентство новостей. Так, ранее этой весной американская корпорация заблокировала и удалила аккаунты телеканала RT и других российских СМИ. Кроме того, ранее без объяснения причин на YouTube-канале НТВ было заблокировано видеообращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, набравшее на тот момент свыше двух миллионов просмотров.