Кремль прокомментировал меры поддержки регионов из группы риска по COVID-19

Москва, 17 апреля. Регионы, находящиеся в зоне риска по уровню заражения коронавирусной инфекцией, находятся под особым вниманием оперативного штаба по COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие регионы есть. С ними более плотно работает штаб», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе РФ. Больше всего новых случаев выявлено в Москве (1959), Подмосковье (472) и Петербурге (424).

В столице, где выявлено больше всего заболевших, с 15 апреля введен режим пропусков, которые нужно получать для передвижение по городу. Главной целью этого нововведения было максимальное ограничение распространения коронавирусной инфекции. Людей (и в Москве, и других регионах) настоятельно просят соблюдать режим самоизоляции.

Число случаев заражения во всем мире достигло 2 160 170. Больше всего заразившихся — в США (671 425), на втором месте — Испания (184 948), в первую тройку также входит Италия (168 941).