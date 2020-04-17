Боевики ПНС использовали РСЗО и БПЛА для атаки на позиции ЛНА южнее Триполи

Триполи, 17 апреля. Незаконные вооруженные формирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают нарушать действующий режим прекращения боевых действий. Террористы по-прежнему ведут обстрелы позиций Ливийской национальной армии (ЛНА) из различных видов вооружений, в том числе из тяжелых, а также активно применяют турецкие беспилотники.

Так, мирные жители ливийской столицы сообщают в социальных сетях, что боевики ПНС обстреляли в районе города Каср бен Гашир и на южных окраинах Триполи позиции ЛНА при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Также отмечается использование бандитами Файеза Сарраджа артиллерии, при этом обстрелы велись из Машруа аль-Мауз, парка Габат ан-Наср и территории бывшего гражданского аэропорта «Митига».

Кроме того, протурецкие боевики оккупационного триполитанского режима пытались атаковать позиции ЛНА в районе Айн Зара, о чем сообщил Twitter-аккаунт подразделения «Защитники Абу Салим» ливийской армии. Еще в сообщении говорится о восьми тяжелораненых членах вооруженных бандформирований ПНС, пострадавших в результате этого нападения.

Также боестолкновения произошли вблизи кладбища Хусейн в районе Аль-Хадба и на направлении Абу Салим. В социальных сетях члены бандитских группировок ПНС заявляют об уничтожении двух транспортных средств ЛНА и убийстве более десяти военнослужащих сил Халифы Хафтара в результате провокации в районе Джазират аль-Ирсад и последующего артобстрела по позициям ливийской армии.

Тем временем представитель спецназа ЛНА Милуд аз-Зави сообщил о проведении успешной контртеррористической операции против атаковавших боевиков ПНС в городе Гарьян. Он подчеркнул, что никто из военнослужащих оперативного штаба спецназа ЛНА не пострадал в ходе отражения атаки террористов Файеза Сарраджа.

Отмечается, что боевики, оккупировавшие Триполи, снова использовали турецкие БПЛА для проведения разведывательных действий. Так, один из дронов был замечен взлетающим с военного аэродрома «Митига», где расположен пункт управления беспилотниками и турецкая военная база. Тем не менее силы противовоздушной обороны ЛНА уничтожили несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Один из них над городом Насма, где он пытался совершить удар по колонне автомобилей ливийской армии в районе дороги Бани-Валид. Второй дрон ПНС, привезенный в Ливию Анкарой, был уничтожен возле населенного пункта Тархуна, о чем сообщил канал Libya Alhadath TV.

Использование авиации и беспилотников подтвердил один из главарей боевиков ПНС Мухаммад Кануну, заявив о том, что ВВС марионеточного «правительства» в Триполи продолжают осуществлять разведывательные полеты над авиабазой Аль-Ватыя для отслеживания за перемещением подразделений Ливийской национальной армии.

Напомним, бывший гражданский аэропорт «Митига» в настоящее время превращен террористами ПНС и турецкими интервентами в военный аэродром, откуда взлетают БПЛА и самолеты для осуществления провокаций против ЛНА. Здесь же на территории аэропорта расположена одноименная частная тюрьма «Митига», контролируемая группировкой RADA под командованием террориста Абд аль-Рауфа Карры. Его люди похитили и незаконно удерживают с мая прошлого года двоих российских граждан, социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о преступной деятельности Карры и его банды.