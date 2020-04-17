Успенская рассказала, что сидит на самоизоляции вместе с подругой

Москва, 17 апреля. Королева российского шансона Любовь Успенская рассказала, что режим самоизоляции проводит с подругой и домашним персоналом.

По ее словам, приятельница пришла к ней в гости еще до того, как были введены ограничения на перемещения, но после принятия властями решения об этом, женщины решили, что останутся по одной крышей.

«Слава богу, я не одна. Со мной и подруга, и друзья, которые работают в доме, — помощница, домработница, управляющий», — сообщила она в эфире телепрограммы «Сидим дома со звездами».

Успенская добавила, что отдельную радость ей доставляют ее любимые питомцы. Что касается мер предосторожности, то все их выполняют беспрекословно: постоянно моют руки, готовят в перчатках. Продукты артистке привозит водитель. Пакеты он оставляет у ворот во избежание лишних контактов, пишут «Дни.ру».

Ранее подписчики Успенской в Instagram застыдили ее за видео, на котором певица стрижет собаку. Хейтеры тут же подняли больную для артистки семейную тему.

«Дочку тоже достригла и она сбежала, добралась до собак», «Мне кажется, что у Любушки уже от старости течет чердак», — написали ей в комментариях.

Татьяна Плаксина, как напоминает «Газета.ру», сейчас живет в США вместе с отцом. Соседи девушки подозревают ее в употреблении наркотиков из-за странного поведения. Не так давно Плаксину сняли на видео ползающей на четвереньках по улице.