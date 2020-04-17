Депутат Госдумы Боярский отреагировал на блокировку аккаунта ФАН в Google

Москва, 17 апреля. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи призвал разобраться в причинах действий видеохостинга YouTube, который сегодня утром без объяснений удалил аккаунт российского СМИ.

«YouTube блокировал и выступление президента Владимира Путина, но признал свою ошибку и восстановил его. Сейчас о блокировке аккаунта Федерального агентства новостей нужно заявить во всеуслышание и ждать реакции представителей YouTube. На мой взгляд, любая блокировка должна иметь веские основания. Судя по всему, эта блокировка является либо ошибочной, как это было в случае с речью президента, либо злонамеренной, что уже говорит об открытой позиции неприятия на своих площадках мнений и суждений, которые не устраивают их владельцев, что является прямым нарушением принципов демократии и свободы слова и неприкрытой цензурой. Будем надеяться, что это ошибка, но, честно говоря, зачастили они с такими ошибками, и это неприятная тенденция», — отметил Сергей Боярский.

Напомним, американская компания Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, объяснив свое решение некими мифическими «нарушениями правил». Однако конкретных причин названо не было. Нарушений редакция ФАН не допускала.

Google уже не в первый раз блокирует без объективных на то причин аккаунты российских изданий и телеканалов. Так, сервис уже блокировал аккаунт НТВ с видео обращения президента России Владимира Путина. Кроме того, Google удалил аккаунты RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка аккаунтов российских СМИ американской корпорацией Google неприемлема и недопустима.