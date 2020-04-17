Госдума отменила НДФЛ с выплат медикам за работу с больными коронавирусом

Москва, 17 апреля. Госдума одобрила предложение освободить от НДФЛ дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Соответствующий законопроект был принят во втором и третьем чтениях.

В документе представлены нормы о налоговых стимулах для компаний, покупающих средства защиты от COVID-19. Он вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Напомним, президент России Владимир Путин 15 апреля заявил о необходимости освобождения от НДФЛ выплат медикам. Глава российского государства добавил, что «нужно, чтобы люди получили их, что называется на руки, «чистыми». Путин дал поручение министру финансов Антону Силуанову внести необходимые поправки в нормативно-правовую базу и освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом.

Глава кабмина Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей на сегодняшний день. По словам премьер-министра, российские власти делают все возможное для борьбы с распространением COVID-2019.