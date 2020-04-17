Итальянские ученые рассказали, как предотвратить некоторые виды рака

Москва, 16 апреля. Итальянские ученые подтвердили выводы о том, что прием аспирина полезен для профилактики опухолей органов пищеварительной системы. По их словам, их можно применять в борьбе видами рака, трудно поддающимся лечению.

Как пишет издание Annals of Oncology, специалисты провели метаанализ 113 исследований о разных типах онкологических заболеваний. Они изучили работы о лечении болезней пищевода, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника. При этом регулярное употребление 1–2 таблеток аспирина в неделю снижало риск развития этих типов рака.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком.

Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб». Лекарство применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Как пишет издание EurekAlert!, ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

Ученые рассказали, как ожирение помогает в борьбе с раком. Как объяснили специалисты, это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышают риск развития злокачественных опухолей. При этом больные, принимающие ингибитор иммунных контрольных точек, имели риск смертности значительно ниже, чем люди, которые не пили эти таблетки.

Ранее российские ученые НИТУ «МИСиС» нашли способ лечения онкологических заболеваний посредством фотодинамической терапии. В организм пациента вводится фотосенсибилизатор — вещество, способное в значительных количествах накапливаться в раковых клетках. Под влиянием света они разрушаются.