Рябков раскрыл причину успеха России в разработке гиперзвукового оружия

Москва, 17 апреля. Выход США из договора по ПРО поспособствовал успехам России в разработке гиперзвукового оружия. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Если бы США из договора по ПРО не вышли, сейчас бы не было вот этой ситуации с новыми системами», — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.

По словам Рябкова, в Вашингтоне отрицают «неразрывнейшую и неоценимую» взаимосвязь между наступательными и оборонительными вооружениями. Выход США из договора по ПРО замглавы МИД назвал «первопричиной наших работ и наших успехов в сфере создания новых систем».

Кроме того, Рябков рассказал, при каком условии Россия будет обсуждать с американцами свое гиперзвуковое оружие. По его словам, для этого необходимо комплексное обсуждение американских проектов, вызывающих озабоченность Москвы, в том числе в области глобальной системы ПРО и размещения вооружения в космосе.

«Мы эти системы будем обсуждать не в вакууме, они не являются просто темой для обсуждения независимо ни от каких других обстоятельств», — отметил Рябков.

Как передает RT, дипломат добавил, что разговор о стратегической стабильности может быть только комплексным. Также замглавы МИД рассказал, что в США российские системы называют «экзотическими».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Россия сегодня предпринимает все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность в мире, однако США пытаются уйти от диалога по стратегической стабильности.