Коронавирус 17 апреля в РФ и мире: статистика, в США за сутки умерли 4,6 тысячи человек

Соединенные Штаты установили очередной антирекорд по количеству смертей за сутки, в России провели более 1,71 миллиона тестов на коронавирус. Подробнее о ситуации в мире — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 17 апреля

— Всего зараженных 2 183 774 (+137 413 за сутки); — Скончались 145 541 (+14 185 за сутки) человек; — Выздоровевших — 548 513 (+41 829за сутки).

Данные по России на утро 17 апреля

На 17 апреля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 32 008 (+4 070), выздоровело 2 590 (+286), умерло 273 (+41). Лидирующие позиции по числу заболевших остаются у Москвы (+1 959), Московской области (+472) и Санкт-Петербурга (+424).

Данные по Украине на 17 апреля

По информации министерства здравоохранения, официально на территории Украины на утро 17 апреля было зарегистрировано 4 662 (+501 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 125 человек (+9 за сутки), выздоровели 246 (+60 за сутки).

На сегодняшний день наибольшее количество заболевших в Черновицкой области (759), Киеве (705), Ивано-Франковской (427) и Тернопольской областях (353).

Страшные цифры

Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, ссылаясь на собственные подсчеты, в США за сутки было зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с диагнозом нового типа коронавируса — 4591 человек. Накануне это цифра составляла 2,5 тысячи, показатель смертности за сутки в Соединенных Штатах оказался в два раз выше, чем обычно. США удерживают антирекорд не только по стране, но и в мире.

Таким образом, всего в Соединенных Штатах зарегистрировано более 671 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса и 33 284 летальных случая.

Более 1,71 миллиона тестов

На территории России под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый тип коронавируса находятся свыше 129 175 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было проведено 1,71 миллиона тестов на коронавирус.

Сообщается, что только за последние сутки было сделано 104,6 тысячи тестов.