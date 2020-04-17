Профессор Анча Баранова объяснила, как ионизаторы помогут для профилактики COVID-19

Москва, 14 апреля. Ионизаторы, удаляющие пыль из комнатного воздуха, могут применяться для профилактики коронавируса, если дома есть зараженный. Их использование рекомендовала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Ученый отметила, что такие приборы наиболее популярны в России, в отличие от США.

«Они прокачивают через себя воздух, <…> пластины притягивают к себе заряженные пылевые частицы, частицы на этих пластинах оседают, и воздух очищается», — пояснила принцип действия Баранова.

По ее словам, использовать ионизаторы стоит в том случае, если дома находится зараженный пневмонией COVID-19. Однако они могут повысить эффективность профилактических мер и в местах массового скопления людей.

«Частицы, которые содержат вирусы, и капли влаги с вирусами тоже прилипают к пластинам, и вирус разрушается», — добавила она.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила более двух миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 17 апреля. Жертвами ранее неизвестного заболевания в глобальном масштабе уже стали свыше 135 тысяч человек. В России количество заболевших пневмонией нового типа превысило 32 тысячи человек, передает «Взгляд».