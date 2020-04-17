Джабаров уверен, что решение о снятии карантина в США уничтожит карьеру Трампа

Сенатор Владимир Джабаров назвал преждевременным решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о снятии карантина в стране.

Ранее на брифинге для журналистов в Белом доме, 45-й президент США Дональд Трамп заявил об «открытии страны» и постепенном снятии санитарных ограничений, введенных для борьбы с новым коронавирусом.

«Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне. Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать — Америка хочет открыться, американцы хотят открытия», — подчеркнул глава американского государства.

Президент Трамп добавил, что прекращение работы промышленных предприятий на общенациональном уровне нельзя назвать «устойчивым и долгосрочным решением», так как для сохранения здоровья американцев, необходимо обеспечить функционирование экономики страны.

«В долгосрочной перспективе одно без другого невозможно. Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет. Я думаю, что начнется настоящий бум», — уверен Трамп.

Комментируя ситуацию, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал преждевременным решение американского президента.

«Господин Трамп, конечно, слишком торопится. Как я понимаю, американцы пока даже на плато не вышли, я уже не говорю о снижении заболеваемости. А еще и смертность продолжает расти. В Трампе сейчас говорит больше бизнесмен, чем политик, хотя США — самое богатое государство в мире и им должно быть попроще, чем другим странам пережить какое-то время без деловой активности и выйти из ситуации, которая сложилась. Поэтому решение снять санитарные ограничения выглядят ошибкой, особенно если произойдет всплеск заболеваемости. Так что решение о снятии карантина в США уничтожит политическую карьеру Трампа», — считает сенатор.

Более того, по словам собеседника ФАН, Дональд Трамп очень рискует, ставя под угрозу жизнь рядовых американцев, и этим могут воспользоваться его политические противники из Демократической партии.

«Да и вообще растет недовольство тем, как он себя проявил в период пандемии — слишком поздно закрыл страну и слишком рано теперь открывает. Хотя все останется на его совести, но мы посмотрим и пожелаем удачи американцам, чтобы они преодолели эту общецивилизационную проблему. Надеюсь, что все получится, хотя сомнения в решении Трампа очень большие», — заключил Владимир Джабаров.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 667 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерли более 32 тысяч человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время в мире заразились более 2 млн человек, почти 140 тысяч умерли.