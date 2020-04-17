Несбывшиеся мечты о «России будущего» заставляют Навального идти против либеральных СМИ

Признанный иностранным агентом «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального продолжает активную кампанию против телеканала RT, придумывая все новые обвинения, начиная с денежных махинаций и заканчивая накруткой просмотров в YouTube. Однако при детальном рассмотрении ситуации становится очевидно, что скандальный блогер готов выставлять в неблагоприятном свете любые СМИ, и даже те, которые его поддерживают.

В новом выпуске эфира «Прекрасная Россия бу-бу-бу» ведущие Митя Леонтьев и Виталий Серуканов вновь вспомнили об Алексее Навальном и его резко возросшем интересе к деятельности телеканала RT. По их мнению, эта тема сегодня волнует главу ФБК больше, чем многочисленные актуальные проблемы, такие как коронавирус и экономика. А связано это может быть с тем, что абсолютно все действующие средства массовой информации для Навального являются «злом», и поэтому он пытается использовать любые возможности, чтобы их «воспитать».

Главного заказушника страны до пены довели

Навальный и команда ФБК серьезно взялись за RT и его главного редактора Маргариту Симоньян, выпуская новые «расследования» и обвиняя руководство телеканала не только в якобы незаконном обогащении за счет бюджета, но и даже в накрутке просмотров в YouTube через сайты непристойного содержания. Но все озвученные соратниками блогера доводы не выдерживают никакой критики, так как не имеют под собой реальных оснований и напоминают лишь попытки манипулировать сознанием зрителя.

Работа сотрудников фонда Навального по дискредитации канала приобрела весьма серьезный и плотный характер, что и привлекло внимание Леонтьева и Серуканова, ведь об этом скандальный блогер говорит все время, уводя на второй план гораздо более актуальные проблемы, связанные, например, с распространением коронавируса и многочисленными вопросами экономики.

«Я думаю, он засыпает с этой мыслью, просыпается с этой мыслью, это захватило его разум. Во сне, мне кажется, он придумывает очередной блог, какую-то методичку. Это насколько эффективно надо было работать (телеканалу RT. — Прим. ред.), чтобы главный заказушник страны просто на пену исходил, пытаясь каждый раз придумать что-нибудь новенькое», ­­— иронично заметил Серуканов.

Однако, как добавил Леонтьев, вся эта история не ограничивается только RT, так как Алексей Навальный, судя по многочисленным публикациям в Интернете, «терпеть не может просто в принципе все СМИ», и даже те, которые в принципе так или иначе его поддерживают.

Не плюй в колодец, пригодится

В частности, в разгар либеральной активности в связи с обвинительными приговорами фигурантам дела группировки «Сеть» (признана террористической, запрещена в России) глава ФБК открыто высказал свое недовольство в адрес «Медузы». Реакция Навального последовала после опубликованного изданием расследования, которое шло вразрез с поддерживаемой правозащитниками и так называемыми оппозиционерами версией о пытках и якобы незаконности уголовного преследования членов «Сети».

По мнению блогера, редакция «Медузы» поступила «подло» и «по-негодяйски». Навальный подчеркнул, что издание просто «не имело право» публиковать подобный материал, а также назвал действия этого СМИ «настоящим свинством». Позже «Медуза» получила еще одну «порцию» негативных отзывов от главного «антикоррупционера» страны после критики в адрес созданного им профсоюза для проверки исполнения майских указов.

Также оппозиционер нелицеприятно отзывался о бывшем главном редакторе «Ведомостей» Татьяне Лысовой после того, как издание отказалось публиковать «расследование» блогера в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Навальный называл экс-главреда «ничтожным дном», а «Ведомости» — «сборищем мурзилоидов» и использовал любой повод, чтобы лишний раз «потравить» Лысову.

Под «раздачу» недовольного блогера попадали и другие либеральные средства массовой информации, такие как телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы», несмотря на то, что все они в той или иной степени поддерживали деятельность своего коллеги по «оппозиционному цеху». Причем нападки со стороны Навального были обусловлены лишь его личными обидами. Постепенно такое поведение главы ФБК привело к тому, что он практически остался без лояльных к нему СМИ.

Воздушные замки «России будущего»

По мнению Виталия Серуканова, который ранее работал в «Фонде борьбы с коррупцией», такая яростная нелюбовь Алексея Навального к средствам массовой информации, государственные они или оппозиционные, объясняется давней «маленькой голубой мечтой» блогера о создании своего собственного СМИ, которое бы носило «гордое» название «ФБК». Это позволило бы «антикоррупционеру» свободно публиковать и распространять исключительно свою пропаганду.

Однако этой мечте было не суждено воплотиться в жизнь, и поэтому сегодня Навальный считает все остальные СМИ сорняками и злом, а его критика в их адрес, вызванная публикацией более-менее объективных материалов, свидетельствует о том, что блогер банально пытается их «воспитывать». Как уточняет Серуканов, к настоящему времени у Навального остались лишь «Радио Свобода» и «Би-би-си», которые «всегда приедут, подснимут, выпустят материал».

«Это ребята, на лояльность которых можно рассчитывать при любом случае. Вот такой своеобразный мир методичек, взаимной лояльности, слепой лояльности временами», — заключает экс-соратник Навального.

Кроме того, такой «драконовский нрав» главы ФБК по отношению к своим же сторонникам и коллегам из числа либерально-оппозиционной прессы свидетельствует о том, что в мечтах блогера о «прекрасной России будущего» абсолютно все СМИ должны подчиняться только ему. Ведь сейчас у Навального нет абсолютно никакой власти и политического веса, но это не мешает ему диктовать свою волю так называемым «независимым» изданиям и обрушиваться с фейковыми «расследованиями» на уважаемые государственные СМИ.

По всей видимости, в представлениях скандального блогера о построении сомнительного будущего страны на деньги влиятельных западных спонсоров представители прессы должны стремиться не к объективному и беспристрастному анализу происходящих событий, а к вещанию того, что необходимо для личных выгод самого Алексея Навального.