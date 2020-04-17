Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»

Москва, 14 апреля. Российский актер Станислав Садальский обвинил шоу «Секрет на миллион» в обмане. Об этом артист заявил во время прямого эфира с подписчиками в Instagram.

Программа Леры Кудрявцевой заключается в том, что звезды вспоминают разные моменты своей биографии, вытягивая конверты с вопросами. Часто знаменитостям приходится комментировать скандалы и прочие неприятные события.

Садальский раскрыл правду о шоу. Артист отметил, что все вопросы согласовываются с участниками.

«Тот, кто отвечает на вопрос на миллион, заранее его знает. Но не буду рассказывать, кто так отвечал. Это тайна», — заявил актер.

При этом, по его словам, по итогам выпуска герои программы получают не полную сумму, а только 70%.

«Помню, когда Ленка Проклова (российская актриса. — Прим. ФАН) участвовала в шоу, я поинтересовался, какой у нее вопрос был в конверте. <…> Оказалось, она открыла конверт, а там записка: «У вас безупречная репутация. Вы можете сыграть, что вам неприятно отвечать?» Ленка покорчилась, сыграла и сожгла конверт», — сказал Садальский.

Ранее Садальский подверг критике телеведущую программ о здоровье Елену Малышеву. Артист считает, что ее карьера направлена исключительно на личное обогащение, передает «Культуромания».