Дандыкин рассказал, как мощнейший корабль Черноморского флота защитит Крым

Ракетный крейсер «Москва» остается главной ударной силой Черноморского флота (ЧФ). Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

В интервью изданию «Известия» военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант» самым мощным кораблем Черноморского флота Военно-морского флота (ВМФ) России.

«Крейсер прослужит еще несколько лет. Его противокорабельные ракеты могут пустить на дно любое плавсредство», — заявил Болтенков.

По его словам, на корабле установлены дальнобойные комплексы С-300Ф «Форт», которые обеспечивают зональную противовоздушную оборону.

Капитан 1 ранга Василий Дандыкин признался, что когда он служил на Черноморском флоте, крейсер «Москва» как раз поступил на военную службу. По его словам, уже тогда крейсер был одним из самых современных кораблей.

«Он вошел в состав ЧФ в 1983 году прошлого столетия. В тот период он назывался «Славой», а потом в 1990-х годах крейсер переименовали в «Москву». Он являлся головным кораблем на ЧФ и его даже называли «убийцей-авианосцев». У него на борту находилось 16 крылатых ракет типа «Базальт», при использовании которых это был приговор не только авианосцам, но другим крупным кораблям. На нем была применена новая система ПВО, которая является аналогом комплексом ПВО С-300. Она позволяла ему обеспечивать не только свою противовоздушную оборону, но и отряда кораблей. Были артиллерийские комплексы, а также системы малой дальности – АК 630», — пояснил Дандыкин в беседе с ФАН.

К сожалению, говорит военный эксперт, позже от корабля хотели избавиться, но при помощи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова крейсер удалось спасти. Так, в конце 1990-х он пришел в состав ЧФ и «оставил за кормой десятки тысяч миль». Дандыкин подчеркивает, что корабль участвовал в учениях в Индийском океане и совершил переход до Владивостока. По его мнению, заложенная боевая мощь позволяет ему сегодня оставаться «очень серьезной силой для Черноморского флота», а особенно это стало ясно после модернизации.

«Удалось восстановить техническую готовность корабля и дать ему ход. По большому счету он остается главной единицей и флагманским кораблем ЧФ и прослужит, сколько ему на роду написано. После модернизации его возможности ракетного вооружения улучшились. По сей день это очень мощное оружие и главный ударный ракетный комплекс. По крайней мере, в Черном море этот крейсер – главная ударная сила Черноморского флота», — сказал он.

При этом капитан 1 ранга обращает внимание, что Черноморской флот перетерпел достаточно серьезные изменения за последние годы. Дандыкин замечает, что это позволит укрепить возможности по защите Крыма.

«Крым защищается всей мощью группировки Черноморского флота, у которой повышена боевая составляющая – появилась морская авиация, армейский корпус, а также новые корабли. Боевая мощь флота в ударном потенциале увеличилась в разы, тем же ракетным комплексом «Бастион». В этой компоненте играет огромную роль ударная мощь крейсера «Москва». Своими ракетами он перекрывает все акватории Черного моря», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Минобороны РФ сообщило о намерениях заложить в конце месяца сразу шесть боевых кораблей на различных верфях страны. Так, 28 апреля в Северодвинске на «Севмаше» планируется начать строительство двух многоцелевых подлодок проекта 855М, в Санкт-Петербурге на «Северной верфи» — двух фрегатов проекта 22350, а на заводе «Залив» в Крыму — двух универсальных десантных кораблей (УДК). Василий Дандыкин уверен, что несмотря на бушующую эпидемию коронавируса, безопасность страны никто не отменял — рубежи России всегда должны быть защищены от любого вторжения.