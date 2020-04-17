Поклонники раскрыли личность возлюбленной комика Гудкова

Москва, 17 апреля. Возлюбленной российского комика Александра Гудкова является 33-летняя Александра Гагаринская из Риги.

Как пишут средства массовой информации, женщину не раз видели в компании Гудкова. По данным издания Starhit, первые снимки появились еще в феврале. На фото Гудков был с Гагаринской, которая демонстрировала обручальное кольцо. Подобное украшение также заметили и на безымянном пальце комика.

Ранее Гудков признался, что около полугода назад решился сделать возлюбленной предложение руки и сердца. Подробностями он поделился в разговоре с Ксенией Собчак. Звезда КВН тщательно скрывает личную жизнь. До беседы с Собчак он держал поклонников в неведении о своем романе и даже в интервью журналистке не стал раскрывать имени своей избранницы.

Гудков отметил, что всеми силами старается оградить возлюбленную от назойливого внимания общественности. Собчак сумела разговорить шоумена, и он признался, что собирается жениться. Несколько месяцев назад комик сделал предложение и даже уже приобрел обручальные кольца от бренда Tiffany.

Телеведущий не хочет устраивать пышную свадьбу. Торжество, вероятнее всего, пройдет летом в узком кругу на побережье Юрмалы.

Поклонники надеются, что вскоре шоумен станет отцом, ведь он не раз упоминал о своей любви к детям. К слову, у Гудкова девять крестников.

Также в ходе этого интервью Гудков довел Собчак до слез. Собеседники обсуждали грани допустимого в шутках, и комик рассказал анекдот о том, чем ведущая шоу отличается от девушки легкого поведения. Возможно, проступившие на лице Собчак эмоции и были постановкой, но ее голос после этой реплики задрожал.