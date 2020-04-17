ЦБ не ждет масштабного стресса для банков из-за коронавируса

Москва, 17 апреля. Банки не столкнутся с масштабным стрессом на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Такими ожиданиями Центробанка поделилась председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе еженедельной пресс-конференции, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не ожидаем масштабного стресса для банковской системы, как это было в 2014 году», — заявляет глава ЦБ.

В то же время Набиуллина признает, что у кредитных организаций будет снижение прибыли, но она останется, и банки смогут поддерживать свой капитал.

«Мы не видим, что будет необходимость докапитализации [банков] со стороны государства», — отмечает председатель ЦБ.

В прошлом году банки заработали рекордную прибыль, напомнила Набиуллина. Так, чистая прибыль кредитных организаций, по данным ЦБ, составила в 2019 году 1,7 трлн рублей, что в 1,7 раза выше значения 2018 года.