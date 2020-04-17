Youtube и Google начали войну с патриотическими СМИ России

В ночь на 17 апреля американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. Google заявляет о неких мифических «нарушениях правил Google», не указывая конкретных причин.

ФАН ответственно заявляет, что никаких нарушений правил Google, международного или российского законодательства редакция не допускала. Все удаленные видео являлись документальными репортажами или трансляциями реальных событий, а их удаление является актом политической цензуры.

Заметим, что ранее Google блокировал аккаунт НТВ с видео первого обращения Путина по ситуации с коронавирусом, опубликованное 25 марта. Также Google этой весной заблокировал и удалил аккаунты RT и других российских СМИ.

Кроме того, без предупреждения и объявления условий трансляция информационных сюжетов множества российских СМИ была прекращена поисковым сервисом Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки. Также был удален архив новостей всех этих СМИ на данном сервисе.

Российской Федерации американскими интернет-монополистами объявлена полноценная информационная война. Видеосервис YouTube активно используется русофобскими пропагандистами и экстремистами всех мастей как популярная площадка для атаки на Россию. При этом достоверная информация российских СМИ этим сервисом планомерно блокируется.

Это не единственный пример агрессивного поведения американских сервисов в отношении российских СМИ. В апреле американский сайт «Википедия» необоснованно изменил название статьи, посвященной Федеральному агентству новостей на «Фабрику медиа».

ФАН требует от компании Google Incorporated немедленной разблокировки всех наших аккаунтов и восстановления десятков тысяч видеороликов, являющихся собственностью редакции.

ФАН также обратился в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Государственную думу РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Министерство связи РФ и другие контролирующие организации с требованием проведения расследования в отношении противоправной деятельности компании Google Incorporated на территории Российской Федерации.

Google осуществляет прямую цензуру Рунета. Уйти из YouTube — значит оставить эту площадку русофобам и экстремистам. Значит, либо Google и YouTube подчиняются российским законам, запрещающим цензуру, либо эти площадки должны быть заблокированы на территории Российской Федерации.

Редакция ФАН ждет адекватной реакции государственных органов на фактическое объявление войны российским СМИ со стороны Google.