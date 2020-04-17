Баранец призвал не верить вбросам The Bild о вербовке сирийцев для ЛНА



Москва, 17 апреля. Фейковые новости о якобы вербовке Россией сирийцев для Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара являются просто информационной грязью, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он напомнил, что сейчас в Сирии идет не только война с террористами, но и война в информационном пространстве, и в последней используются все виды «лжи, брехни и дезинформации для того, чтобы ослабить позиции тех, кого хозяин СМИ считает своим противником».

«Информационная грязь — это непременный спутник любых боевых действий, любой войны будь это маленький конфликт или международная война», — подчеркнул он в комментарии Nation News.

По мнению Баранца материал немецкого таблоида The Bild, который опубликовал недостоверные сведения о мнимой вербовке жителей Сирии для армии Хафтара, является с классическим примером такой информационной грязи.

Баранец также обратил внимание, что авторы материала не указали свои источники, не привели никаких доказательств.

«Где фотографии или видео? Где признания этих «наемников»? Всего этого нет, и пока нет зацементированных документов, этому нельзя верить», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что некоторые немецкие СМИ «давно и люто играют на всех полях, где есть ущемление интересов России».

«Bild как раз все время подливает антироссийский керосин под любую информацию.<...> Эта газета-брехун выливает тонны лжи на Россию, и ее читать не интересно», — резюмировал он.

Отметим, что материал этого журнала перепечатала и российская «либеральная пресса». В частности, «сенсацию» опубликовало «Это Москвы». Причем просто перепечаткой дело не кончилось. «Эхо» добавило своих новых подробностей, «демонизирующих» Россию.