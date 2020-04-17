Всероссийские проверочные работы перенесли на следующий учебный год

Москва, 17 апреля. Минпросвещения России приняло решение перенести всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.

Видеозапись его выступления опубликована на официальном сайте кабинета министров. Кравцов напомнил, что в конце этого учебного года всероссийские проверочные работы должны были писать учащиеся с 4 до 11 классов.

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — сказал Сергей Кравцов.

Министр просвещения добавил, что результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников и выставляться оценки за них не будут. Соответствующие работы «будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса».

«Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации, и будет выстроена необходимая методическая работа», — заметил Кравцов.

Также он рассказал, что в случае угрозы здоровью школьников ЕГЭ могут перенести еще раз, однако сама процедура экзамена меняться не будет. По его словам, все меры, которые обеспечивают объективность проведения ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзамена, сохранятся. Эксперты в области образования в разговоре с «Газетой.Ru» заявили, что ЕГЭ не стоит проводить в 2020 году, а абитуриентов надо зачислять в вузы по заявлениям.