Глава ЦБ назвала маловероятным ужесточение монетарной политики

Москва, 17 апреля. Повышение ключевой ставки Центробанка на ближайшем заседании совета директоров (24 апреля) маловероятно. Об этом заявила на еженедельной пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Повышение ключевой ставки маловероятно, но все варианты будут рассматриваться на заседании совета директоров на следующей неделе», — сказала Набиуллина, добавив, что в повестке и вопрос о целесообразности смягчения монетарной политики.

Глава ЦБ напомнила, что ранее в регуляторе заявляли о наличии пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Центробанк на мартовском заседании решил оставить ключевую ставку без изменений (6% годовых).