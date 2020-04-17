ЛНА разворачивает пункты неотложной помощи по борьбе с коронавирусом

Тобрук, 17 апреля. Восточное правительство принимает все необходимые меры для сдерживания распространения пандемии на территории Ливии и оказания помощи ее гражданам.

Начальник Генштаба Ливийской национальной армии (ЛНА), председатель высшего комитета по борьбе с коронавирусом, генерал-лейтенант Абду Разик Назур подписал постановление №15/2020, в соответствии с которым в стране будут сформированы пункты неотложной помощи. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице министерства внутренних дел Ливии в Facebook.

Согласно тексту документа, возложенная Абду Разиком Назурой задача предусматривает формирование центральной службы неотложной помощи во главе с председателем Высшего комитета по борьбе с коронавирусом, в состав которой войдут представители министерств местного самоуправления, Красного полумесяца, Управления национальной безопасности и ЧС, службы неотложной помощи и другие службы.

Кроме того, постановление предполагает предоставление продуктов и финансовой помощи, прием пожертвований, распределение помощи между отделениями неотложной помощи в соответствии с потребностями, контроль ежедневной работы этих отделений в городах и районах а также обеспечение товарного снабжения на государственном уровне и хранение на складах Ливийской службы помощи.

Каждое отделение неотложной помощи будет предоставлять правительству отчеты о проделанной работе, также изучать условия жизни и следить за здоровьем жителей региона, включая малоимущие семьи и незащищенные группы населения. Вспомогательные пункты, помимо указанных обязанностей, будут заниматься предоставлением ливийцам предметов первой необходимости, в числе которых — продуктовые наборы, вода, бытовая химия и медикаменты. Сюда же входят оказание психологической поддержки и мониторинг случаев с подозрением на заражение COVID-19.

Отметим, все случаи инфицирования коронавирусом в Ливии — привозные. Пандемия распространяется в стране усилиями Турции, которая поставляет для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) сирийских и турецких наемников, среди которых зафиксировано по меньшей мере 69 случаев заражения COVID-19.

Муниципалитеты соседствующих с главным «пунктом приема» боевиков Мисуратой 30 марта сообщили о прекращении транспортного сообщения с городом. Основным мотивом было недопущение распространения пандемии на территории Ливии от прибывающих боевиков из стран, где уже зафиксирована эпидемия COVID-19.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о введении главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем на территории, подконтрольной триполийским бандформированиям, 10-дневного карантина, что спровоцировало панику среди населения.