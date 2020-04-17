Заявление России и Саудовской Аравии — признание критической ситуации на рынке нефти

В ближайший месяц общее снижение производства нефти достигнет 19 миллионов баррелей в сутки, но при этом спрос до конца апреля упадет на 29 миллионов баррелей в день. Подробнее о критической ситуации на нефтяном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Новая сделка

Россия и Саудовская Аравия готовы сократить добычу нефти в рамках соглашений, которые были ранее достигнуты в рамках ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак провел телефонный разговор со своим саудовским коллегой принцем Абдул-Азизом бен Салманом. В ходе переговоров обе стороны выразили приверженность соглашениям ОПЕК+ и готовность принять меры совместно с другими нефтяными производителями в случае необходимости.

Александр Новак подчеркнул, что и Россия, и Саудовская Аравия провели большую работу для достижения соглашений.

«Россия и Саудовская Аравия также уверены, что их партнеры по ОПЕК+ и другие производители выполнят взятые на себя обязательства», — заключил Новак.

Котировки под давлением

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов обратил внимание, что инвесторы продолжают сомневаться в достаточности действия стран участников ОПЕК+, ведь после достижения договоренности по сделке цены на нефть снизились с 34$ до 27,7$ за баррель нефти марки Brent на сегодняшний день. Стороны в очередной раз проговорили по телефону об условиях новой сделки ОПЕК+. Тем самым они еще раз акцентировали внимание рынка, что условия сделки будут выполняться.

«Тут еще и новый отчет ОПЕК подоспел, согласно которому страны альянса нарастили добычу в марте на 821 тысяч баррелей в сутки, что существенно больше, чем предполагалось ранее. Помимо этого, Саудовская Аравия продолжает делать серьезные дисконты на свою нефть для Азии и Европейских стран. А учитывая сохранение избыточного предложения на рынке нефти, даже с учетом сделки и неопределенности относительно дальнейшего спроса, нефтяные котировки продолжат быть под давлением. Ценовой диапазон будет довольно широкий — это 20-40$ за баррель Brent в текущем году», — заключил Вячеслав Абрамов.

«Такого не было никогда в истории»

Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, не только ОПЕК+, но и другие страны-производители будут вынуждены сокращать добычу нефти и дальше — это было понятно сразу после итогов заседаний альянса и министров энергетики G20 неделю назад. В ближайший месяц общее снижение производства нефти достигнет 19 миллионов баррелей в сутки, но при этом спрос до конца апреля упадет на 29 млн баррелей в день (по прогнозу Международного энергетического агентства). Это максимальное падение спроса с 1995 года. Другие данные указывают, что перепроизводство нефти в мире сейчас составляет от 35 до 40 млн баррелей в день – такого не было никогда в истории, уверен экономист.

«При этом в США, в Саудовской Аравии, в Китае, в России и в европейских странах хранилища нефти заполняются слишком быстро, задействован танкерный флот по всему миру (емкости нефтеналивных танкеров используются для хранения избытков нефти). Больше 25 танкеров стоят на фрахте в европейских портах (это около 18 миллионов баррелей нефти), такая же ситуация у берегов Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате цены на фрахт выросли в некоторых случаях в семь раз. Лишнюю нефть скоро будет негде хранить», — пояснил Артем Деев.

По мнению экономиста, на этом фоне требуются экстраординарные меры по снижению добычи нефти в мире вплоть до остановки производств. Заявление Москвы и Эр-Рияда — это первое признание того факта, что ситуация на рынке нефти крайне серьезная и в ближайшее время стоит ожидать новых решений не только в рамках ОПЕК+, но и со стороны других стран-производителей.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Такие данные следуют из итогового коммюнике стран альянса по итогам завершившегося заседания.