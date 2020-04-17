Сирия, 17 апреля. США перебрасывают технику и солдат из Ирака в Сирию. Минобороны Турции заявило о нейтрализации четырех курдских боевиков в зоне операции «Источник мира». Взрыв на пути следования патрульных SDF**** прогремел в городе Камышлы в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к работам по разминированию местности в районе Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в районе Ан-Найраба на востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Камышлы в северной части Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: направили очередной военный конвой на территорию Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: лишились четырех членов РПК или YPG при попытке организовать вылазку в зоне операции «Источник мира».

Соединенные Штаты: перебрасывают солдат и технику в Хасаку из Иракского Курдистана.

Провинция Дамаск

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что сегодня в период с 10.00 до 14.00 в столице пройдут работы по разминированию местности. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) уже приступили к ликвидации следов военного присутствия террористов в районе Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска.

Напомним, операция по освобождению Аль-Кабуна велась в феврале-мае 2017 года. Боевики группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра»1***, в оккупации которых находился квартал, отказались его покинуть, несмотря на попытки властей САР прийти к мирному урегулированию конфликта.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в Идлиб прибыл еще один турецкий конвой. Колонна с военной техникой и строительными материалами пересекла границу через пункт пропуска «Кафр-Лусин».

Тем временем поступают новые данные о перестрелках на линии разграничения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков бандформирований, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq), артиллерийские дивизионы САА, базирующиеся в районе Серакиба, открыли огонь по укрепрайонам террористов на подступах к городу Ан-Найраб. Как известно, радикальные исламисты, отряды которых дислоцируются в этом районе, неоднократно пренебрегали соблюдением режима тишины, введенного по условиям российско-турецких договоренностей от 5 марта.

Провинция Ракка

Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) опубликовал новую информацию о ходе разведывательно-поисковых действий в зоне операции «Источник мира». В соответствии с данными, представленными турецким оборонным ведомством, в зоне безопасности, сформированной на севере САР в рамках российско-турецкого меморандума от 22 октября, была замечена группа боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). В результате развернувшихся столкновений были нейтрализованы четыре курдских террориста. Отмечается, что их целью являлась подрывная деятельность в зонах контроля ВС Турции и их союзников.

Провинция Хасака

Поступила уточненная информация о последствиях вылазки неизвестных в районе населенного пункта Хаддадия. Как сообщает информационный портал Al Nour, в результате нападения ранения получили несколько боевиков «Демократических сил Сирии»**** (SDF), под контролем которых находится эта территория. Напомним, в совершении налета подозреваются джихадисты подпольных групп «Исламского государства».

Между тем очередной военный конвой США въехал на территорию Хасаки. Al Nour передает, что колонна из 45 бронеавтомобилей и 200 морских пехотинцев прибыла в САР со стороны Иракского Курдистана через пограничный переход «Аль-Валид». Подкрепления проследовали в направлении американской военной базы, расположенной в районе города Аш-Шаддади.

Прогремел взрыв в контролируемом курдскими боевиками районе города Камышлы. Детонировало СВУ, заложенное у кольцевой развязки Аль-Куватли. Взрывное устройство было активировано в момент проезда автомобиля членов SDF. Сведения о числе пострадавших в рядах формирования пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.