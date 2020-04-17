Победа в битве за Кавказ станет днем воинской славы

Москва, 17 апреля. В России может появиться новый день воинской славы — 9 октября. В этот день в 1945 году советские войска одержали победу над немецко-фашистскими частями в битве за Кавказ. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В обороне Кавказа принимали участие войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, Черноморский флот, Азовская и Каспийская военные флотилии. Битва между Красной армией и войсками Вермахта длилась ровно 442 дня — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года.

Это сражение было самым длинным в истории Великой Отечественной войны после 900-дневной блокады Ленинграда. В то время Кавказ приносил Советскому Союзу почти 90% всей нефти страны, а также был основным сельскохозяйственным регионом. Поэтому битва за Кавказ играла важное значение для завершения коренного перелома. Планы Гитлера по проникновению в районы Ближнего и Среднего Востока были окончательно сорваны.

Кстати, законопроект был внесен на рассмотрение в палату думой Ставропольского края. Авторы документа напоминают, что в ознаменование этой победы была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой было награждено около 870 тысяч человек.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева в ходе доклада пояснила, что предложение об установлении этой памятной даты получило одобрение в среде специалистов в области истории и культуры, разделяется научным сообществом, рядом общественных и политических деятелей, а также поддерживается населением.