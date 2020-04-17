Более 280 человек вылечились от коронавируса в России за последние сутки

Москва, 14 апреля. Официальный представитель информцентра по коронавирусу, доктор Александр Мясников сообщил актуальные данные о количестве выздоровевших от пневмонии COVID-19. За последние сутки в России от инфекции вылечились более 280 человек.

По последним данным, в России в течение прошедших суток были выписаны 286 пациентов с коронавирусом. Кроме того, было выявлено 4069 новых случаев заражения инфекцией, всего с начала эпидемии зафиксировано 32007 заболевших пневмонией нового типа.

Ранее стало известно, что эпидемия коронавируса поразила все регионы России. Последним субъектом РФ, в котором был обнаружен заболевший, стала Республика Алтай.

Напомним, пандемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Несмотря на усилия китайских властей, ранее неизвестное заболевание распространилось за пределы страны, случаи заражения выявлены в большинстве государств мира. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США и Европе.