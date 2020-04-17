Скандальный развод с Прилучным приносит Муцениеце неплохой доход

Москва, 17 апреля. Скандальный развод актерской четы Павла Прилучного и Агаты Муцениеце приносит актрисе неплохой доход.

В феврале 2020 года Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о расставании. Недавно появились сообщения, что отношения между артистами сильно ухудшились. Оказалось, что Прилучный поднимал руку на супругу. После скандального заявления Муцениеце о том, что муж выгнал ее из дома, поклонники начали переживать за карьеру и благополучие актрисы.

Но выяснилось, что скандал приносит доход Муцениеце. Как сообщила коллега актрисы латвийского происхождения, та получила роль в новом проекте. После расставания с Прилучным Муцениеце стала вольна самостоятельно выбирать, в каком проекте принять участие. Раньше она этот вопрос решала со своим мужем. Об этом пишет KP.Ru.

«Но мне приятно, что я вношу свой вклад. Уж на маникюр не приходится у мужа просить! А теперь и на более существенные покупки просить не придется», — рассказала актриса в одном из интервью.

Ранее Агата Муцениеце назвала главную причину развода с Павлом Прилучным. В своем первом выпуске на YouTube-канале «Честный развод», героиней которого стала певица Рита Дакота, актриса рассказала, что супруг принимал в расчет только свое мнение и пытался навязать его ей, то есть вел себя как типичный абьюзер. По ее словам, в течение длительного времени ей пришлось жить под предводительством мужа и называть виновником всех конфликтов именно себя.