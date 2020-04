Африка: в Конго боевики захватывают деревни, в Южном Судане не могут разобраться, кто украл коров

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в центральной части Африканского континента за минувшую неделю.

В северо-восточной провинции Итури группировка CODECO захватила 18 деревень и убила более двух десятков мирных жителей. Источники сообщают, что боевики уже начали собирать налоги на занятых землях и изымать еду, в результате чего население покидает свои дома и укрывается в лесах. Местные жители и гражданские организации недовольны бездействием расположенного в провинции международного контингента МООНСДРК, требуя его ухода из провинции.

More than two dozen killed in DR #Congo armed attack; At least 28 people die in two separate attacks in eastern #DRC , raising fears of an ethnic conflict escalation https://t.co/13OTYB0s26 #codeco #djugu #ituri

Группировка CODECO («Кооператив за экономическое развитие Конго») была создана еще в конце 70-х годов прошлого века. Организация активно участвовала в этнических чистках народа хема во время Итурийского конфликта 1999–2003 годов. В последние несколько лет CODECO, активность которой после окончания Второй конголезской войны заметно снизилась, вновь начала атаковать и грабить деревни хема.

В ДРК зарегистрирован уже третий случай заболевания лихорадкой Эбола. Ранее считалось, что болезнь полностью побеждена в стране, однако 10 апреля (спустя 52 дня после выздоровления последнего пациента) власти объявили о новом случае заболевания и возвращения Эболы.

Около 600 тысяч человек пострадало в результате последних наводнений в Верхнем Ломали. По словам заместителя губернатора провинции Поля Сенга, 95 669 жителей остались без крова, затоплено 29 медицинских учреждений и 122 школы. Ситуация может ухудшиться на фоне новой вспышки Эболы и пандемии COVID-19.

Великобритания выделит ДРК 1,5 миллиона фунтов стерлингов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Двое граждан России арестованы за несоблюдение карантинных мер. По словам окружного комиссара Уильяма Комокеча, двое россиян и один угандиец были задержаны в 70 км от города Китгум на севере Уганды. Согласно показаниям, они направлялись на месторождения графита.

Содействие в незаконном пересечении угандийской границы сотрудниками пограничных и миграционных служб приравняют по тяжести преступления к убийству. Это делается с целью предотвращения распространения в Уганде коронавирусной инфекции.

В Кампале ликвидированы двое участников т. н. «Банды джунглей». По словам пресс-секретаря полиции Люка Овойесегири, группа из 10 человек нападала на людей с использованием дубинок, а затем вместе с награбленным отступала на импровизированную базу, расположенную в болотах у района Рубага.

В Бирао на севере Центральноафриканской Республики прибыло очередное подкрепление вооруженных сил страны. Город и его окрестности неоднократно являлись ареной боев между крупными группировками, такими как «Народный фронт за возрождение ЦАР» (FPRC) или «Движение центральноафриканских освободителей за справедливость» (MLCJ). Последние столкновения были зарегистрированы в феврале этого года, когда в результате неудачного нападения FPRC на развернутые в городе правительственные войска и контингент ООН погибли 12 бойцов FPRC.

The third wave of deployment of the #CentralAfricanRepublic Defense Forces (FACA) has arrived at Birao.



The presence of state agents is welcomed by the citizens and the mayor. #peace pic.twitter.com/sXyGLam2Q3