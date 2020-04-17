Число умерших пациентов с коронавирусом в России достигло 273 человек

Москва, 17 апреля. Число пациентов, скончавшихся от коронавируса в России выросло до 273 человек, сообщили в информационном центре, отслеживающем ситуацию по заболеваемости COVID-19.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 27 938, 2 590 пациентов полностью выздоровели, 273 скончались.

Число случаев заражения во всем мире достигло 2 160 170. Больше всего заразившихся — в США (671 425), на втором месте — Испания (184 948), в первую тройку также входит Италия (168 941).

В России предпринимаются все необходимые меры для сдерживания распространения коронавируса, но очень большую роль в этом играет и соблюдение правил каждым человеком. Медики не устают напоминать о том, как важно соблюдать правила личной гигиены и режим самоизоляции.