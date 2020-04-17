Бредихин объяснил, кто заменит Зеленского после его побега с Украины

Прогнозы киевского политолога Михаила Погребинского относительно того или иного украинского государственного деятеля обладают репутацией пророчеств после того, как он в 2012 году предсказал, что уже в скором будущем тогда еще действующий президент Виктор Янукович будет искать спасения от преследований оппозиции вне границ вверенного ему на всенародном голосовании государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление вышеупомянутого эксперта в эфире украинского телеканала NewsOne, где тот предположил, что президент Владимир Зеленский, в случае провала его затеи с выделением Международным валютным фондом (МВФ) очередного транша, будет вынужден «искать самолет и срочно бежать из страны». По мнению Погребинского, столь экстренные меры украинскому лидеру придется предпринять, поскольку две трети доходной части бюджета его страны — это заимствования, и поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить ни пенсии, ни зарплаты для населения, что в состоянии вызвать социальный взрыв, который власть Зеленского не переживет.

«У Погребинского очень хороший опыт в оценке кризисных состояний украинской политики, — считает Бредихин. — Он трезво смотрит на ситуацию и видит, что к наблюдаемому нами по всему миру коллапсу экономика Украины явно не готова. Ну а деньги МВФ, как мы знаем, выделяются по желанию далеко не самого Зеленского, а влиятельных сил на Западе, которые вполне могут счесть, что бывший комик «95 Квартала» им на посту президента уже не нужен. Так что план по возможному бегству украинского лидера вполне возможен — вопрос только в том, куда именно».

Эксперт убежден, что США все равно, кто именно на данный момент занимает высший государственный пост на Украине — ситуация в стране такова, что практически все политики в ней придерживаются прозападного курса. Поэтому Зеленского можно будет заменить практически на кого угодно — в том числе на одного из членов так называемой «команды Сороса», с которой власти еще недавно пытались активно бороться.

«Но, конечно, это точно будет не Петр Порошенко, — сказал собеседник ФАН. — Эта фигура уже давно зарекомендовала себя в качестве нерукопожатной везде, где это только возможно».

Бредихин также прокомментировал прогноз Погребинского относительно запуска «печатного станка» в Киеве, если выяснится, что транша от МВФ так и не случится — по словам украинского политолога, в таком случае уже через полтора-два месяца доллар будет стоить «в районе 300 гривен».