Закон о «наливайках» прошел третье чтение

Москва, 17 апреля. Регионы могут получить право ограничивать время продажи и распития алкоголя в общепитах, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, инициативой предлагается установить минимальные требования для зала обслуживания в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах — он должен составить не менее 20 квадратных метров.

Как пояснил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, поправки направлены на то, чтобы дать субъектам полномочия устанавливать дополнительные требования и регулировать реализацию алкогольной продукции в предприятиях общественного питания.

Так, регионы получают право устанавливать иные ограничения, вплоть до полного запрета деятельности предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, находящихся в многоквартирных жилых домах или на прилегающей территории.

«Для нас крайне важно принять эти поправки именно сейчас, пока вся система общественного питания временно не работает, для того, чтобы люди после завершения карантина не столкнулись вновь с существованием этого зла под названием «наливайки», а их владельцы заранее понимали все свои риски, либо меняли вид деятельности, либо отказывались от торговли алкоголем», — отметил Хинштейн.

Депутат напомнил, что фракция «Единая Россия» собрала более полумиллиона подписей в поддержку этого проекта закона по всей стране. По мнению Хинштейна, подписей могло быть больше, если бы не события, связанные с эпидемией COVID-19.

Согласно последним данным, в России число заболевших впервые превысило 4 тысяч, в общей сложности уже более 30 тысяч диагностированных граждан с коронавирусом.