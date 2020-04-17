На карантине. Алексей Игонин. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Самоизоляция — не повод сидеть на диване сутки напролет. Для тех, кто проводит эти дни на даче или в загородном доме, есть хороший способ времяпровождения.

Экс-капитан ФК «Зенит», обладатель Кубка России и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин доказывает, что убираться на своей садовом участке можно весело и с пользой для здоровья, что научить ребенка ловить рыбу в луже — легко, а решать рабочие моменты из дома в носках и шортах — проще простого.