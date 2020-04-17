США используют насильников и торговцев оружием для «оранжевой революции» в Сирии

Военные инструкторы из США обучают боевиков в подконтрольной американцам зоне вокруг базы «Ат-Танф» на юге Сирии. Об этом рассказали члены незаконного вооруженного формирования «Джейш Магавир ат-Таура», сдавшегося Сирийской арабской армии (САА).

США не первый год подозревают в потворстве боевикам на юге страны. Подробнее о том, как и для каких целей американцы готовили на своей базе вооруженных наемников — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Боевики на обучении у США

По информации Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), группа из 27 боевиков, которая проходила подготовку на базе Вооруженных сил США Ат-Танфа, сдалась правительственным силам Сирии. Рекрутированные американцами боевики рассказали о подготовке Соединенными Штатами диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Сирии. Сейчас они находятся в Пальмире под охраной бойцов сирийской правительственной армии.

Один из теперь уже экс-боевиков 24-летний Аид Аль-Хадэр заявил, что американские инструкторы не были скупы на обещания, однако в итоге ничего выполнено не было.

«Американцы обещали нам создать медицинский центр, но не сделали. Обещали создать хорошие условия для беженцев, для родственников, родителей, для гражданских, но обманули. Мы убедились, что американцы обманывают, что (обещанного) будущего не будет. Поэтому было внутреннее убеждение, что нельзя там находиться, и решили выйти из Ат-Танфы», — рассказал мужчина.

Американцы записывали новобранцев в ряды боевиков и хорошо вооружали. На «Ат-Танф» новобранцев учили обращаться с оружием американские военные специалисты.

«Они носят американский флаг (на форме), военные знаки отличия, и работают советниками. Проводят занятия, тренируют личный состав. Имя наставника не помню, потому что не знаю английский. Общались с ними через переводчика», — сказал Аль-Хадэр, объясняя, как он понял, что боевиков тренируют именно военные США.

Регулярные вылазки американских наемников

При этом рекрутированные американцами в Сирии наемники имеют весьма дурную славу. Боевики регулярно нападают на формирования САА.

Так, недавно поддерживаемые США бандгруппы боевиков из состава формирования «Джейш Магавир Ат-Таура» атаковали позиции Сирийской арабской армии в южной части провинции Хомс. Это стало причиной ожесточенных, но коротких боев в данном районе.

Военным сирийской армии удалось отбросить боевиков назад, ликвидировав шестерых из них, передают источники Al Masdar News. Сама группировка «Джейш Магавир Ат-Таура» позже признала утрату троих своих боевиков, разместив соответствующий пост на одном из подконтрольных ресурсов в Twitter.

Изнасилования и продажа оружия ИГИЛ

Вооруженные вылазки, оканчивающиеся столкновениями с САА, не самые зверские действия американских наемников. Пресс-секретарь «Джейш Магавир ат-Таура» изнасиловал 12-летнюю девочку. Преступление попало на видео, но никакого наказания за собой не повлекло. В настоящее время боевик находится на свободе с ведома главаря группировки Муханнада Талаа.

Кроме того, пресс-секретарь фигурирует в документах, связанных с продажей оружия запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, ИГ1) и контрабанде наркотиков из Ливана в Иорданию.

«Оранжевая революция» руками боевиков

Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин уверен, что на основании свидетельств сдавшихся в плен САА бывших американских наемников необходимо провести расследование.

«Это подтвердили сегодня по линии нашего Министерства обороны. Да, действительно, боевики, которые были завербованы американцами еще в самом начале военной операции в Сирии, подчинялись долгое время именно интересам Соединенных Штатов. Также имело место заигрывание с террористами и вмешательство в суверенитет Сирии. Теперь они сдались в плен официальной сирийской власти. На основании их показаний стоит провести расследование и передать его результаты на ознакомление Совета Безопасности ООН и других международных инстанций», — заметил политолог.

По мнению эксперта, тлеющий конфликт в Идлибе как раз стал следствием экспансионной политики Вашингтона и его союзников в САР.

«По сути, Соединенные Штаты, как и вся западная коалиция, выставляли себя в роли неких спасителей сирийской территории от террористов. Коалиция должна была воевать с террористами, но мы видели лишь информационные провокации с их стороны, видели имитацию этой борьбы. Многолетнее затягивание конфликта Западом и послужило причиной той проблемы, которая сейчас сложилась вокруг Идлиба», — заявил Самонкин.

Основная стратегия Соединенных Штатов была направлена именно на подрыв официальной позиции Дамаска, уверен политолог. Террористов США попытались использовать в САР как инструмент для революции.

«Террористы — уникальный инструмент для США. Американцы использовали их, чтобы чужими руками сменять неугодные режимы и диктовать свою волю. Ведь именно такую политику Соединенные Штаты проводили в отношении других стран. Мы прекрасно помним «оранжевые революции» и использование оппозиционных масс для создания угодных США правительств в отдельно взятых странах», — подчеркнул эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.