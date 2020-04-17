Москва, 17 апреля. Дочь больной раком артистки Анастасии Заворотнюк Анна выложила новую фотографию в социальной сети и поразила подписчиков сходством с матерью.

Пост появился в Instagram. Анна Заворотнюк часто радует своих фанатов свежими снимками, в которых нередко рассуждает на различные темы. В очередной раз Заворотнюк поделилась со своими подписчиками черно-белой фотографией.

Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк поразила фанатов схожестью с матерью.

«Вы так похожи на свою маму, такая же светлая и прекрасная!» — написали поклонники. «Красавица Анечка! Да копия мамы! Вам всем в семье: терпения любви и здоровья!» — подчеркнули они.

Ранее актриса Анастасия Заворотнюк в день своего 49-летия впервые за долгое время вышла на связь. Она лично поблагодарила супругу Стаса Михайлова за поздравление с днем рождения.

Заворотнюк оставила комментарий со своего профиля в Instagram. Сообщение было размещено около 21.00 3 апреля.

Напомним, что согласно информации ряда СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк осенью 2019 года диагностировали рак мозга. С того времени актриса не появляется на публике. Ее семья подтвердила, что у нее серьезное заболевание, однако не стала уточнять диагноз.

Недавно старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна написала в Instagram, что у ее матери все хорошо. Месяц назад она говорила то же самое, отмечая, что все близкие молятся за ее выздоровление. Также девушка недавно поделилась фотографией повзрослевшего брата Майка. Анна сожалеет о том, что в детстве не ценила родственные связи и часта обижала младшего брата.