Первые алюминиевые трамваи отечественного производства появятся в РФ

Санкт-Петербург, 17 апреля. Первый отечественный трамвай, изготовленный полностью из алюминия, соберут в Петербурге. Разработчиком и производителем городского электротранспорта выступило предприятие «ПК Транспортные системы». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По словам конструкторов, новый алюминиевый трамвай будет отличаться от своих предшественников повышенной технологичностью. Его главными преимуществами станут долговечность и экономия городской электроэнергии. Пассажиров ждут просторный и эргономичный салон с большими видовыми окнами, широкие дверные проемы, удобные поручни безопасности, а также самая современная система микроклимата. Кроме того, транспортное средство будет иметь плавное и быстрое ускорение.

Его разработкой занимаются специалисты в Твери, но окончательная сборка пройдет на Невском заводе электротранспорта. Новый трамвай будет носить имя «Витязь М». Отмечается, что он будет оснащен уникальной и не имеющей аналогов в стране аварийной тормозной системой, которая сделает трамвай самым безопасным видом общественного транспорта.

Презентация полностью алюминиевого российского трамвая пройдет на крупнейшей международной выставке рельсового транспорта в Берлине в сентябре 2020 года.