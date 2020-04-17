В России появится единая база данных населения

Москва, 17 апреля. Информацию о всех официальных данных россиян, включая доходы, предлагают внести в единый специальный реестр. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором, основном чтении, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ был внесен в Государственную думу правительством России. Законопроектом предлагается создать информационный реестр, где будут содержаться сведения о человеке, собранные из всех существующих официальных информационных систем. Уточняется, что федеральный ресурс о населении формируется и ведется ФНС России.

Как объяснил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, в федеральный регистр будут включены базовые сведения (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные), а также дополнительные (семейное положение, родственные связи и т.д).

По словам депутата, ко второму чтению законопроект был переработан более чем на треть. Хинштейн отметил, что комитетом были уточнены принципы единого регистра населения, дополнены возможности совершения нотариальных действий с использованием регистра.

«Мы наделяем физические лица и их законных представителей правом также запрашивать сведения из этого регистра, а также регулируем порядок изменения данных в случае появления ошибок. В регистре также появляется закрытый реестр с лицами, находящимися под государственной защитой или охраной», — добавил он.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 10 сентября 2019 года. Авторы инициативы указывали, что появление федерального ресурса о населении повысит оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления.