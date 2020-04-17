Странный танец Борисовой заставил подписчиков вспомнить о ее зависимости

Москва, 14 апреля. Телеведущая Дана Борисова удивила своих подписчиков странным танцем под композицию группы Little Big. Видео девушка выложила в Instagram.

Еще недавно в Сети отгремели новости о наркотической и алкогольной зависимостях Борисовой. Знаменитость всех уверяла, что смогла побороть недуг и даже давала советы рэперу Джигану, который по слухам также пристрастился к запрещенным веществам.

Однако последний пост телеведущей заставил подписчиков подумать, что Борисова вернулась к прежнему образу жизни.

Поклонникам пришлись не по душе шатающиеся движения Борисовой, которой в один момент даже пришлось придержаться за стену, чтобы не упасть.

«Данночка, что за пошлятина?! Тебя что-то штырит? Роллы несвежие поди, иль грибы голландские?», «Вы пьяная или просто не пластичны и не умеете танцевать?», «Мать, ты чем опять упоролась?» — вспомнили фанаты прошлые грехи Борисовой.

В описании ролика Борисова заверила, что будет всех отправлять в бан всех, кто осмелится обвинить ее в употреблении наркотиков. Телеведущая даже заявила, что недавно сдала тест не вещества в присутствии журналистов. Свой же танец она объяснила отсутствием мастерства.

«Танцую, как умею. Танцами никогда в жизни не занималась. Главное настроение боевое и улыбаюсь!» — ответила на обвинения она.

Ранее в срыве воздержания от наркотиков Борисову заподозрила собственная дочь. Девочка написала в соцсетях, что забрала у матери собаку, поскольку беспокоилась за состояние питомца, передает «Культуромания».