В России за сутки выявили 4069 новых зараженных коронавирусом

Москва, 17 апреля. 4069 новых заразившихся коронавирусом выявили в России за минувшие сутки, выздоровели еще 286 человек. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 увеличилось до 273. Об этом сообщил официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.

«Всего же на территории нашей страны 32007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2590 человек», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 24».

Случаи коронавируса выявлены во всех регионах РФ. Последним субъектом, в котором не было заразившихся, некоторое время оставалась Республика Алтай, однако там уже зафиксировали два случая. Как отметили в оперштабе, озвученные Мясниковым цифры не окончательны, поскольку данные по Алтаю в них не учтены.

Ранее был составлен топ-10 регионов РФ по числу пациентов с коронавирусом. В первую тройку вошли Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Напомним, первые случаи COVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Во всем мире насчитывается уже более двух миллионов заразившихся.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда ждать пика распространения коронавируса в России, пишет «Газета.ру». По его словам, высшей точки распространения COVID-19 достигнет в июне–июле.