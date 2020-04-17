Жириновский призвал депутатов перестать ходить на ток-шоу во время самоизоляции

Москва, 17 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал парламентариев перестать посещать съемки телевизионных шоу. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Предлагаю попросить депутатов никуда не уезжать, все должны находиться в Москве. И не ходить ни на какие телепередачи, иначе люди скажут, что мы призываем всех к самоизоляции, а сами не вылезаем со всех телепередач, со всех каналов. Должны быть только: кабинет, дом и зал пленарных заседаний», — сказал политик

Спикер Госдумы Вячеслав Володин замечание Жириновского поддержал. Он подчеркнул, что у депутатов есть все возможности для дистанционной работы.

«Мы запускаем новые сервисы, которые позволяют активно участвовать в работе. Если хотите дать какое-то интервью, то в этой части все поручения даны. Как можно меньше контактов ненужных. Просьба большая, чтобы вы сделали все, чтобы выполнялись рекомендации врачей. Правила едины для всех», — сказал он.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В России, по последним данным, насчитывается 32007 заразившихся, 2590 человек уже выздоровели.