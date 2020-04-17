Колокольцев поздравил правоохранителей с Днем ветерана органов внутренних дел РФ

Москва, 17 апреля. Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил коллег с Днем ветерана органов внутренних дел России. Ветеранов правоохранительных органов традиционно чествуют 17 апреля в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни профильного министерства.

Обращаясь к ветеранам правоохранительных органов Владимир Колокольцев заявил, что борьба с преступностью, служение закону и своему народу стали для них делом всей жизни.

«Сохраняя преемственность лучших традиций и верность присяге, вы с честью выполнили профессиональный долг, показали пример мужества и патриотизма, который и сегодня является нравственным ориентиром для молодого поколения сотрудников», — заявил Колокольцев.

Он напомним, что скоро Россия будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а сотни тысяч российских правоохранителей были частью той большой силы, которая отстояла свободу и независимость родной земли.

«Выражаю слова признательности за ваш добросовестный самоотверженный труд, беззаветную любовь к Отчизне, неоценимый вклад в развитие органов внутренних дел», — сказал министр.

Он пожелал ветеранам МВД здоровья и долгих лет жизни.