ЕГЭ могут перенести еще раз в случае угрозы здоровью школьников из-за коронавируса

Москва, 17 апреля. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в случае угрозы здоровью школьников ЕГЭ могут перенести еще раз, однако сама процедура экзамена меняться не будет.

Сергей Кравцов на брифинге пояснил, что принято решение начать ЕГЭ с 8 июня. Текст выступления министра просвещения опубликован сайте российского правительства.

«Мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что есть та или иная ситуация, связанная с угрозой здоровью школьников. Но окончательное решение будет принято после майских праздников», — заметил Кравцов.

По его словам, сама организация проведения экзаменов меняться не будет из-за распространения коронавирусной инфекции. Министр просвещения также добавил, что все меры, которые обеспечивают объективность проведения ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзамена, сохранятся.

Как передает телеканал «360», Кравцов также рассказал о переносе всероссийских проверочных работ на следующий учебный год.

Ранее сообщалось, что сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут быть скорректированы, сообщили в Министерстве просвещения РФ. Министр просвещения России Сергей Кравцов заметил, что соответствующее предложение рассматривается из-за распространения коронавирусной инфекции. Начало Единого государственного экзамена предварительно запланировано на 8 июня.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин ранее предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ.

Сенатор Игорь Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей обсудил эту инициативу, заметив, что отменить ЕГЭ в 2020 году невозможно.