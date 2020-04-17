Эксперт Урюков назвал главные критерии при выборе автосервиса для ремонта

Москва, 17 апреля. Весной большинство автомобилистов начинает приводить свои транспортные средства в идеальное техническое состояние и готовить авто к лету. Автовладельцы скрупулезно ищут хороший автосервис для этих целей. Автоэксперт Юрий Урюков рассказал, как не ошибиться с выбором станции техобслуживания для ремонта своей машины.

Урюков напомнил, что автосервисы делятся на несколько основных типов: гаражные, независимы, дилерские и специализированные. Все они оказывают определенные услуги и имеют свои недоставки и достоинства.

«Масло и тормозные колодки, может быть, и смогут поменять практически в любом автосервисе, но современные автомобили становятся все сложнее, поэтому мастер должен четко понимать, как правильно работать с той или иной моделью», — рассказал автоэксперт.

Он подчеркнул, что даже незначительные ошибки в этом процессе могут привести к печальным последствиям вплоть до дорогостоящего ремонта целого автомобильного узла.

Урюков отметил, что пользоваться услугами официального сервиса не имеет смысла, если гарантийный срок автомобиля уже истек, потому что цены на ремонт в таком случае увеличиваются в разы. В таком случае можно обратиться за помощью к людям, которые знают, как работать и как обслуживать конкретную модель авто, передает «НьюИнформ».

«Такие мастерские может быть не настолько премиальные, как официальные, но при этом они сосредоточены на машинах определенной марки или вообще определенной модели. То есть у них очень узкая специализация», — сказал Урюков.

Он подчеркнул, что цены за запчасти в подобных мастерских гораздо ниже. Кроме того, подобные станции техобслуживания дорожат своей репутацией и доверием клиентов.

«Не нужно притягивать свое внимание к сервисам, которые предлагают минимальные расценки, потому что качество запчастей и качество подхода к работе имеют ключевое значение при обслуживании современного автомобиля», — подытожил автоэксперт.

Основными критериями подбора мастерской для вашего авто должны стать: узкая специализация, знание конкретных марок авто и очень хорошие рекомендации.