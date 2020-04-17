Россельхознадзор назвал способы защиты домашних животных от коронавируса

Новая коронавирусная инфекция может быть опасна не только для человека, но и для его домашних животных. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации по охране здоровья животных и Россельхознадзора.

Как защитить питомцев, если их владелец подозревает у себя коронавирус? Как быть, если хозяин уже заражен и сидит на карантине со своим четвероногим другом? Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в этих вопросах.

Люди опасны, животные — нет

Заражение домашних животных вирусом SARS-CoV-2 — уже не миф, а реальность. Есть несколько подтвержденных случаев инфицирования животных заболевшими коронавирусом людьми, сообщили ФАН в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В частности, известны случаи заражения двух собак, двух кошек и одного зоопаркового тигра. Передача вируса от человека животным зарегистрирована в Гонконге, Бельгии и США.

Так, COVID-19 заболела малайская тигрица Надя из зоопарка Нью-Йорка — об этом сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных. Вирус тигрица подхватила от сотрудника зоопарка, который за ней ухаживал.

При этом для человека зараженные животные не представляют опасности, отмечают в Россельхознадзоре.

«По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, основной способ распространения вируса — передача от человека к человеку. В настоящий момент не существует доказательств передачи вируса от домашних животных человеку», — подчеркивают специалисты федеральной службы.

Четвероногих протестируют

Своих домашних животных следует поберечь, предостерегают специалисты.

«Согласно рекомендациям Всемирной организации по охране здоровья животных, людям, зараженным COVID-19 или находящимся под медицинским наблюдением, когда это возможно, следует избегать близкого контакта со своими питомцами», — объясняет Россельхознадзор.

В идеале носителю коронавируса следует поручить ухаживать за своей кошкой или собакой кому-то другому, например здоровому родственнику.

«Заботу о животном в таком случае должен взять на себя другой член семьи. Если это невозможно, [инфицированному] необходимо соблюдать общие меры гигиены и носить в присутствии животного медицинскую маску», — предупреждают в Россельхознадзоре.

Ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных уже разработали методику выявления РНК нового коронавируса у зверей. В основе тестов будет использоваться полимеразная цепная реакция, которая используется в качестве средства тестирования среди людей.

В апреле будет произведено порядка десяти тысяч тестов на коронавирус у животных.

«Заражение животных COVID-19 может иметь последствия для их здоровья и благополучия, а также негативно отразиться на дикой природе», — поясняют причину создания тестов в Россельхознадзоре.

Мойте руки перед кормежкой

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что при угрозе заражения лучше всего полностью изолировать домашнее животное.

«Есть простой способ защитить своих питомцев, кошку или собаку, — не общаться с ними. Если же [инфицированный] человек находится с животным в квартире один и больше позаботиться о животном некому, он должен надевать маску», — одобрил рекомендации Россельхознадзора вирусолог.

Впрочем, человеческий коронавирус редко передается животным, отметил Зуев. Таким образом, опасность для домашнего животного достаточно низка.

«Всего в настоящий момент существует 38 коронавирусов, из них лишь шесть поражают человека. Будем надеяться, что наши животные не пострадают», — заключил ученый.

Советский и российский вирусолог, академик РАН Виталий Зверев считает, что основные меры предосторожности должны касаться санитарных условий содержания животного и минимизации контактов с человеком.

«В присутствии животного [хозяину, подозревающему у себя COVID-19] обязательно следует носить медицинскую маску. На кошку вы же маску не наденете, верно?» — рассуждает ученый.

Первоочередное значение имеет также чистота рук хозяина.

«Скорее всего в описанных документально случаях заражения домашних животных вирус попал к ним с рук человека. Поэтому важно поддерживать гигиену: чаще мыть руки, по возможности надевать медицинские перчатки каждый раз, когда вы кормите животное», — предлагает вирусолог.

Самым же оптимальным вариантом станет полное прекращение общения инфицированного человека с животным, добавляет Зверев.

К бабушке в деревню

Заведующий лабораторией медико-социальных проблем НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний РАН Владимир Мажаров также отмечает, что верным способом избежать заражения собаки или кошки станет полная изоляция животного от человека.

«Самым лучшим вариантом было бы отправить кошку, к примеру, на дачу, к своим родственникам, то есть полностью сократить контакт между животным и [потенциально инфицированным] человеком», — уверен Мажаров.

Если же это невозможно, следует выделить домашнему питомцу отдельное помещение, где он будет находиться на время самоизоляции хозяина. Также дом или квартиру следует чаще подвергать влажной уборке, чтобы устранять возможные следы вируса, добавляет Мажаров.

Вот несколько простых правил защиты домашних животных, если хозяин вдруг заболел или подозревает у себя коронавирус:

— По возможности отправить домашнее животное на время в безопасное место;

— Если это невозможно, выделить питомцу отдельное помещение;

— Поручить заботу о животном здоровому родственнику;

— Всегда носить медицинскую маску в присутствии животного;

— Чаще проводить влажную уборку;

— Мыть руки перед и после ухода за питомцем.

По информации оперативного штаба, в России за последние сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения COVID-19, 41 человек скончался. За весь период пандемии коронавирусом заразились 32 008 жителей страны. 273 больных умерло. 2590 человек излечились.