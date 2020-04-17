США оценили решение России перенести парад Победы

Москва, 17 апреля. США полностью поддерживают решение России перенести парад Победы в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан, обращение которого опубликовано в официальном Twitter-аккаунте американского дипломатического представительства.

«Окончание Второй мировой войны в Европе, поставившее точку в разгроме нацизма и фашизма — важное историческое событие, которое не должно быть забыто, и даты, связанные с ним, нужно отмечать. Мы полностью поддерживаем решение РФ перенести эти торжества на более поздний срок, когда мы все сможем отпраздновать их должным образом», — заявил Салливан.

Посол подчеркнул, что сейчас весь мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, поэтому многим приходится чем-то жертвовать и принимать непростые решения. По словам американского дипломата, сейчас, когда все хотят уничтожить коронавирус, в мире наблюдается такое же единение, как и 75 лет назад, когда страны стремились победить фашизм.

«Когда позволят условия, США будут рады отпраздновать годовщину окончания Второй мировой войны, отдать дань нашим общим жертвам, принесенным во имя Победы, а также отметить нашу общую победу над пандемией коронавируса COVID-19», — заключил Салливан.

Ранее о решении перенести парад Победы на Красной площади в связи с пандемией коронавируса объявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Газета.ру». Кроме того, торжественные мероприятия, приуроченные к 9 Мая, отложили в других городах России. Еще до принятия решения о переносе столичного парада главу государства об этом попросили ветеранские организации, напоминает «Дейта».